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Владимир Путин на совещании в центре «Самара» заявил о необходимости разрешения полетов гражданских дронов

Президент Владимир Путин на совещании по развитию беспилотной авиации, которое проходит в научно-производственном центре беспилотных авиационных систем «Самара», заявил, что к 2030 году Россия должна войти в число глобальных технологических лидеров в сфере беспилотных авиационных систем.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По мнению главы государства, для этого необходимо открыть небо для гражданских беспилотников.

«При всех текущих объективных трудностях, повышенных требованиях к безопасности это принципиальный вопрос для опережающего развития отрасли. Считаю, что в тех регионах, где это оправдано по безопасности и где для этого есть другие необходимые условия, следует разрешить полеты дронов»,— заявил Владимир Путин.

Президент обратился к правительству РФ с поручением к 30 апреля 2025 года подготовить конкретные решения на этот счет.

Алексей Алексеев

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