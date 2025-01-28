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В Краснодаре начали строительство двухэтажного детсада на 250 мест

В Краснодаре на ул. Школьной, 17/1, приступили к строительству двухэтажного детского сада, рассчитанного на 250 мест. Сейчас ведутся земляные работы и обустройство котлована, сообщает пресс-служба мэрии.

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Площадь учреждения составит 2,5 тыс. кв. м. В здании разместят 12 групп, включая две ясельные. На первом этаже расположат медицинский и пищевой блоки, помещения охраны и пожарного поста, кладовые игрушек, административные и инженерные кабинеты.

На втором этаже оборудуют музыкальный и спортивный залы, прачечную, столярную мастерскую, кабинеты логопеда и психолога.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в пригороде Краснодара также началось строительство детсада на 280 мест. Объект возводят на ул. Вознесенской в станице Старокорсунской. Работы планируют завершить до конца 2025 года

Нурий Бзасежев

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