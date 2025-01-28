В пригороде Краснодара стартовало строительство детского сада на 280 мест

В станице Старокорсунской на Вознесенской улице началось строительство нового детского сада на 280 мест, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара. Работы планируют завершить до конца года, сейчас подрядчик разрабатывает котлован под фундамент и завозит железобетонные сваи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Дошкольное учреждение площадью 7,5 тыс. кв. м вмещает 14 групп: три ясельные для малышей от полутора до трех лет, по три группы младших (3–4 года), средних (4–5 лет) и старших (5–6 лет), а также две подготовительные (6–7 лет). В каждой группе предусмотрены раздевалка, игровая комната, спальня, буфет и санузел.

В детском саду будут столярная мастерская, пищевой и медицинский блоки, кабинеты психолога и логопеда, прачечная, музыкальный и спортивный залы. На территории для каждой группы обустроят прогулочные зоны с теневыми навесами, игровым и спортивным оборудованием. Для безопасности детей установят пост охраны с круглосуточным видеонаблюдением и тревожной кнопкой.

Наталья Решетняк