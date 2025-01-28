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Власти назвали причины массовых полетов вертолетов над Краснодаром

Вечером 28 января жители краевой столицы сообщили в соцсетях о громких звуках в небе. В ответ на запрос «Ъ-Кубань» в городском МЦУ уточнили, что шум возник в результате плановых полетов учеников Краснодарского авиационного училища.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Пользователи соцсетей писали, что громкий звук был слышен в районе Гидростроя, Комсомольского микрорайона, Камвольно-суконного комбината и пригорода Краснодара.

Громкие звуки и ранее слышали жители Краснодара. Как правило, гул возникает при преодолении самолетами звукового барьера.

Нурий Бзасежев

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