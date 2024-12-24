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Жителей Краснодара напугал громкий звук в небе от самолета

Жители Краснодара услышали звук, похожий на взрыв. Как сообщают жители города, после произошедшего была видна в небе полоса от самолета. По информации городской Единой дежурно-диспетчерской службы, сообщений о чрезвычайных происшествиях не поступало.

Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

По сообщениям из соцсетей, громкий звук слышали жители Гидростроя, Комсомольского микрорайона, Камвольно-суконного комбината и других районов города. Также громкий звук напугал жителей Новой Адыгеи и поселка Яблоновский.

«Предположительно — это звук самолета, который преодолел звуковой барьер»,— сообщили в МЦУ города.

Краснодарцы регулярно слышат громкие звуки в небе над городом. Как правило, их источником является переход самолета на сверхзвук.

Татьяна Ручкина

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