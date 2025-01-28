Средний размер выданного потребкредита в Ростове снизился до 136 тыс. рублей

В декабре 2024 года средний размер выданного кредита в Ростове-на-Дону составил 136,1 тыс. руб. Это на 18,2% ниже, чем в июне этого же года (166,5 тыс. руб.). Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

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В среднем по России в декабре 2024 года средний размер выданных потребительских кредитов составил 140,2 тыс. руб. В НБКИ отмечают, что это самое низкое значение данного показателя в 2024 году, и связывают падение с мерами Центробанка по охлаждению кредитного рынка.

Ранее сообщалось, что средний размер автокредита в Ростовской области в декабре составил 1,2 млн руб. Это на 18% ниже, чем в аналогичном месяце 2023 года (1,46 млн руб.)

Кристина Федичкина