Средний размер автокредита в Ростовской области снизился до 1,2 млн рублей

В декабре 2024 года средний размер автокредита в Ростовской области составил 1,2 млн руб. Это на 18% ниже, чем в декабре 2023 года (1,46 млн руб.). Такие данные публикует пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Наибольший средний размер автокредита в декабре 2024 года зафиксирован в Москве (1,68 млн. руб.), Московской области (1,54 млн. руб.), Санкт-Петербурге (1,48 млн. руб.), а также в Краснодарском крае (1,43 млн. руб.) и Новосибирской области (1,39 млн. руб.). Ростовская область по этому показателю находится на 21 месте рейтинга.

Ранее сообщалось, что в четвертом квартале 2024 года в Ростовской области было выдано автокредитов на 14,5 млрд руб. Это на 50,6% меньше показателя третьего квартала (29,3 млрд руб.).

Кристина Федичкина