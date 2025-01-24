В ХМАО вводят масочный режим из-за резкого роста заболеваемости ОРВИ

В Пыть-Яхе (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра) из-за резкого роста заболеваемости ОРВИ вводится усиление мер по предотвращению распространения инфекции. Как сообщили в пресс-службе окружного Роспотребнадзора, в городе ввели масочный режим пока ситуация не стабилизируется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По данным ведомства, с 6 по 12 января заболеваемость на 178% выше, чем на предыдущей неделе, хотя и ниже порогового уровня на 45%. Наибольший рост зафиксирован среди жителей старше 15 лет (711%) и детей от 7 до 14 лет (142%).

В связи с этим принято решение усилить контроль в учебных заведениях, в том числе вводить дистанционное обучение. Работодателям рекомендовано обновить кожные антисептики, проводить дезинфекцию и ввести масочный режим. Жителям города рекомендовано носить маски в общественных местах и транспорте.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что жители ХМАО стали чаще болеть коронавирусом. По данным Роспотребнадзора по Югре, заболеваемость выросла до 11,4 случаев на 100 тыс. населения, с наибольшими показателями в Березовском районе. В 93,2% всех случаев COVID-19 протекали в форме ОРВИ.

Полина Щуцкая