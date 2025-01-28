СКА одержал победу над подмосковным «Витязем» благодаря хет-трику Демидова

Петербургский СКА в домашней встрече обыграл подмосковный «Витязь» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась победой подопечных Романа Ротенберга со счетом 3:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Изображение нападающего СКА Ивана Демидова, сделавшего хет-трик в игре с подмосковным «Витязем»

Фото: Пресс-служба ХК СКА Изображение нападающего СКА Ивана Демидова, сделавшего хет-трик в игре с подмосковным «Витязем»

Фото: Пресс-служба ХК СКА

Счет в матче на 14-й минуте игры открыл 19-летний форвард армейцев Иван Демидов, ему ассистировали опытные Сергей Плотников и Михаил Григоренко. Спустя шесть минут после начала второго периода хозяева удвоили преимущество усилиями Николая Полякова.

В самом начале третьего периода гости отквитали одну шайбу при игре в меньшинстве. Разящая контратака завершилась броском Владислава Цицюры, который до 2023 года выступал за разные команды в системе СКА.

Тем не менее, пропущенная шайба не смутила подопечных Ротенберга. Спустя четыре минуты защитник Данила Галенюк вырезал классную передачу на дальнюю штангу. Демидов в такой ситуации не промахнулся и сделал дубль.

Следом молодой форвард и вовсе сделал хет-трик, забросив в пустые ворота «Витязя» за три минуты до свистка. Таким образом СКА одержал вторую победу подряд.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что клуб с берегов Невы обыграл дома уфимский «Салават Юлаев» со счетом 3:2.

Андрей Маркелов