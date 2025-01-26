Исправительные работы на льду

Хоккеисты СКА вышли победителями в дуэли с уфимским «Салаватом Юлаевым» в чемпионате КХЛ. На этот раз, в отличие от других матчей, армейцы строго сыграли в обороне. Сумели забить три шайбы, а в ответ пропустили две. Помогла и дисциплина игроков: всего дважды хозяева отправлялись на скамейку штрафников, что для них редкий случай.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хоккейный матч между командами СКА — «Салават Юлаев»

Фото: ХК СКА Хоккейный матч между командами СКА — «Салават Юлаев»

Фото: ХК СКА

Игра с «Салаватом» получилась интересной для зрителей: быстрый, легкий хоккей без пауз. И при этом корректный. Команды набрали в общей сложности шесть минут штрафа: четыре — у СКА, две — у «Салавата». Для армейцев такой показатель на грани фантастики. Многие свои матчи они проигрывают именно из-за удалений. Хотя не обошлось без очередной травмы в составе петербуржцев. О ней рассказал на послематчевой пресс-конференции тренер Роман Ротенберг: признался, что травмировался игрок сборной России, но фамилию называть не стал. Речь, скорее всего, шла о форварде Арсении Грицюке. В лазарете у СКА и другие ведущие игроки: нападающие Евгений Кузнецов и Сергей Толчинский, защитник и капитан Александр Никишин.

Это не помешало армейцам сыграть результативно в атаке. Пусть даже в одном периоде. В первом голов зрители, заполнившие «СКА Арену», не увидели, а в третьем команда из Башкортостана пыталась отыграться. Потому что во второй двадцатиминутке хозяева поразили ее ворота трижды. Отличились нападающий Захар Бардаков, защитник Илья Карпухин и Грицюк. Не обошлось без вины голкипера «Салавата» Александра Самонова, когда-то выступавшего за СКА. Но тут уж гости могут пенять только на себя: надо было помогать.

Зато яркий матч провел 22-летний голкипер СКА Артемий Плешков. Он давно не появлялся на последнем рубеже армейской команды с первых минут, так как тренеры предпочитали ставить туда Егора Заврагина и Павла Мойсевича, более габаритных вратарей. Но после провала Заврагина в матче с московским «Динамо», когда СКА уступил 3:5, выигрывая по ходу матча 3:0, тренерский штаб армейцев решился на перемены. И не прогадал. Плешков отразил 41 бросок: хороший показатель. При этом манера его игры в корне отличается от той, в какой действуют его более молодые коллеги (Заврагину — 19, Мойсевичу — 20). Те, за счет габаритов, не так подвижны в воротах, чаще перемещаются от штанги к штанге, перекрывая телом большую часть пространства, закрытого сеткой. Плешков вертится на пятачке как уж на сковородке (пусть это и лед), часто выходит из ворот, сокращая угол обстрела, отбивает шайбу во все стороны и затрачивает огромное количество сил, чтобы успевать реагировать на броски и возвращаться «в стойку».

Сказывается ли такая разница в манере защищать ворота на игроках СКА, которые выполняют ту же задачу, остается только догадываться. В разговорах они говорят, что им все равно, кто на последнем рубеже. Но в игре с «Салаватом» хозяевам порой сильно везло, когда снаряд отскакивал от Плешкова не на клюшку соперников, иначе были бы пропущенные шайбы: ворота часто оставались открыты. Кому доверять место голкипера, будут решать тренеры. Во всяком случае, у них есть варианты: у всех троих претендентов на пост №1 есть необходимый опыт. С другой стороны, некоторые эксперты считают, что у СКА налицо «вратарская проблема», потому что и Плешков, и Заврагин, и Мойсевич — молодые, к тому же среди них нет явного «первого номера».

Победа на «Салаватом Юлаевым», который до третьей сирены боролся за то, чтобы перевести игру в овертайм и забросил свою вторую шайбу, когда играть оставалось шесть секунд (на большее гостей не хватило), сохранила за армейцами Петербурга шестую строчку в Западной конференции чемпионата КХЛ. Зато отрыв от китайского «Кунлунь Ред Стар», занимающего девятое место (не дающее право выступать в плей-офф), увеличился на девять очков. СКА пока еще надо оглядываться на соперников, попутно пытаясь догнать лидеров: от динамовцев Москвы, идущих вторыми, его отделяют четыре очка. Во вторник, 28 января, петербуржцы примут на «СКА Арене» подмосковный «Витязь» и этой игрой завершат серию домашних выступлений.

Кирилл Легков