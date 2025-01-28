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Завершено расследование по делу бизнес-тренера из Куеды

Правоохранительные органы завершили предварительное расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении бизнес-тренера из Куеды Аяза Шабутдинова, сообщает «Ъ». Дело передали в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Всего господина Шабутдинова обвиняют в 113 эпизодах мошенничества. По версии следствия, выходец из Пермского края создавал «ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса» и предлагал гражданам купить свои образовательные курсы. Суммарный ущерб оценивается в более чем 57 млн руб.

Уроженец Куединского округа Аяз Шабутдинов вел блог «Из Куеды» и являлся создателем центра Like, в котором продаются интернет-курсы «Как стать миллионером». Осенью 2023 года несколько предпринимателей написали заявления в полицию, обвинив бизнес-тренера в мошенничестве. 3 ноября 2023 года Аяз Шабутдинов был задержан, на следующий день суд отправил его в СИЗО, где он содержится по настоящее время. Своей вины господин Шабутдинов не признает.

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