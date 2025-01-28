Суд в Сочи оставил без изменения приговор об убийстве младенца в Ростове

Третий апелляционный суд в Сочи оставил без изменения приговор Якову Майбороде из Ростова-на-Дону, осужденного за убийство восьмимесячной дочери. Об этом сообщает «Ъ-Сочи» со ссылкой на корреспондента из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В октябре 2024 года Якова Майбороду приговорили к 15 годам колонии строгого режима за убийство дочери. Он утверждает, что в день убийства отсутствовал дома и в произошедшем виновата его жена, которая была также осуждена к 13 годам колонии. Защита Якова Майбороды просила направить дело на новое рассмотрение, однако суд, изучив доводы сторон, отказался удовлетворить жалобу.

Кристина Федичкина