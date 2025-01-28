В Севастополе осудили застройщиков-мошенников за хищение 20 млн рублей

Ленинский районный суд Севастополя вынес приговор трем гражданам России 1977, 1976 и 1975 годов рождения. Их признали виновными в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и хищении при получении выплат (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ), сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С 2016 по 2019 годы осужденные привлекали граждан к участию в долевом строительстве дома на ул. Гавена, 7, создав жилищно-строительный кооператив «Дом у моря». При этом необходимых разрешений на возведение объектов у организаторов не было. За три года они получили от 19 пайщиков более 20 млн руб.

Кроме того, злоумышленники добились незаконного перечисления 2,5 млн руб. материнского капитала, введя в заблуждение Пенсионный фонд.

Ранее фигуранты уже были осуждены за аналогичные преступления в отношении 63 потерпевших. С учетом новых эпизодов суд приговорил их к 7 и 9 годам 10 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Арест на имущество оставлен в силе, а также частично удовлетворены иски потерпевших.

Анна Гречко