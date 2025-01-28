За год на Ямале больше всего домов построили в Салехарде и Новом Уренгое

В 2024 году в Салехарде, Новом Уренгое и Пуровском районе построили больше всего новых жилых домов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщили в окружном управлении Росреестра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

За прошлый год ямальцы поставили на учет 847 частных домов с площадью 113 372 кв м., также Росреестр поставил на госучет 82 многоквартирных дома. В сравнении с показателями 2023 года, на Ямале число индивидуальных домов выросло на 18%, многоквартирных домов — на 9%. Как отмечает замдиректора департамента имущественных отношений ЯНАО Екатерина Атарщикова, прирост частного жилья связан с льготным кредитовании, в частности, с программой Арктической ипотеки. «Рост строительства и ввода жилья на Ямале обусловлен масштабными работами округа по ликвидации аварийного жилья. Большая часть аварийного фонда запланирована к расселению в периоды 2025-2027 годов»,— добавила она.

Напомним, в период с января по октябрь 2024 года на территории Ямала построили на 2% меньше жилья, чем за тот же период того же года. Ввод жилья в регионе составил 255 тыс. кв. м.

Ирина Пичурина