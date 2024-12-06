На Ямале в 2024 году построили на 2% меньше жилья, чем в прошлом году

В период с января по октябрь 2024 года на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ХМАО-Югра) построили на 2% меньше жилья, чем за тот же период того же года, сообщил Тюменьстат. Ввод жилья в регионе составил 255 тыс. кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным ведомства, в то же время юге Тюменской области было введено в эксплуатацию около 2,1 тыс. кв. м жилых помещений, что больше, чем в январе-октябре 2023 года на 9,5%. В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) сдали 583,6 тыс. кв. м жилья — это меньше уровня предыдущего года на 6,9%.

Напомним, в следующем году в Салехарде (ЯНАО) планируют сдать в эксплуатацию 60 тыс. кв. м жилья, что примерно столько же, что и в 2024 году. В 2025 году в новые дома после расселения из аварийных въедут более 600 семей.

Ирина Пичурина