Рекордное количество исков о взыскании долгов подало ГУП «ТЭК СПб» в 2024 году

ГУП «ТЭК СПб» в минувшем году подало в суды рекордные 24640 заявлений о взыскании долгов за поставку теплоэнергии, сообщает пресс-служба компании 28 яваря. Общая сумма теребований превысила 2,8 млрд рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Из указанной суммы 2,44 млрд рублей приходится на основную задолженность, еще 360 млн — неустойка за несвоевременные платежи. На текущий момент в рамках судебных процедур на счета организации поступило 2,36 млрд рублей.

В ГУП «ТЭК СПб» напомнили, что несвоевременная оплата счетов имеет последствия в виде пени, ареста имущества и судебных издержек. Минимальная пошлина при подаче иска в суд на текущий момент составляет 2 тыс. рублей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что за 2024 год энергетики подключили к теплоснабжению 137 зданий в Петербурге. Это 54 жилых дома, 43 образовательных, 11 лечебных учреждений, два пожарных депо, один театр и 26 прочих объектов.

Андрей Маркелов