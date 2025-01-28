Вокзал Адлер стал лидером по пассажирским отправлениям на СКЖД в 2024 году

По данным Северо-Кавказской железной дороги, вокзал Адлер в 2024 году стал лидером по количеству отправленных пассажиров, обеспечив отправку 7,6 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства Сочи в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СКЖД Фото: пресс-служба СКЖД

Вокзал Сочи также продемонстрировал значительные результаты, отправив более 5 млн пассажиров. Замыкают тройку лидеров вокзалы Ростов-Главный с 4,6 млн и Краснодар-1, который обслужил 4,2 млн человек. В числе других значимых вокзалов можно отметить Анапа (более 1,6 млн пассажиров), Туапсе (1,5 млн человек), Кисловодск (1,42 млн отправленных туристов), Пятигорск (1,41 млн пассажиров), Ессентуки (1,36 млн путешественников), Лазаревская (1,36 млн туристов), Олимпийский парк (1,18 млн пассажиров), Новороссийск (1,17 млн человек).

В 2024 году с крупнейших вокзалов Северо-Кавказской железной дороги в пригородном и дальнем сообщении отправили 42,9 млн путешественников. Это на 8% превышает показатели предыдущего года, когда специалисты зарегистрировали 39,7 млн отправленных пассажиров.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте улучшили качество мобильного интернета вдоль железной дороги между Туапсе и Сочи. Максимальное ускорение произошло в районах станций Вишневка, Лоо и Дагомыс.

Мария Удовик