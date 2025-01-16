Вдоль железной дороги в Сочи улучшили качество интернета

В Сочи улучшили качество мобильного интернета вдоль железной дороги между Туапсе и Сочи. Максимальное ускорение произошло в районах станций Вишневка, Лоо и Дагомыс, передает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Улучшенная сеть доступна как пассажирам поездов, так и отдыхающим на пляжах, а также жителям ближайших населенных пунктов. Новые объекты связи выполняют сразу несколько задач: точечная ликвидация белых пятен в покрытии сетями нового поколения и улучшение доступности интернета, отмечают в мэрии.

Начальник управления информатизации и связи администрации Сочи Нонна Лавриенко рассказала, что в ушедшем году операторы сотовой связи ввели в эксплуатацию 72 новых объекта мобильной связи в сочинском районе. В частности, появилось устойчивое покрытие высокоскоростным мобильным интернетом в пяти наиболее протяженных автомобильных тоннелях. На трассе между Адлером и Красной Поляной оператор обеспечил бесшовное покрытие.

Также сети связи модернизировали в 2024 году на объектах санаторно-курортной отрасли, гостевых маршрутах. Работы проводили и в малых населенных пунктах.

Вячеслав Рыжков