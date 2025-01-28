Нет покрытия без огня

Арбитражный суд Поволжского округа рассмотрит кассационную жалобу принадлежащего «Татнефти» предприятия «Танеко» 27 февраля. Ранее Арбитражный суд Республики Татарстан удовлетворил заявление подрядчика предприятия о взыскании 32,5 млн рублей, удержанных в качестве обеспечительного платежа. Подрядчик «Полиметаллинвест-НК» из Казани должен был восстановить огнезащитное покрытие на комплексе нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в Нижнекамске. Подрядчик выполнил работы на 464,8 млн рублей, но в период гарантийного срока на объекте «Танеко» защитное покрытие начало отслаиваться и осыпаться, из-за чего предприятие не выплачивало своему подрядчику часть гарантийного удержания.

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Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Комплекс "ТАНЕКО"

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

«Полиметаллинвест-НК» обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском к «Танеко» в октябре 2021 года. Компания требовала взыскать 46,1 млн рублей удержания обеспечительного платежа по одному договору и 19,9 млн рублей долга по второму, но суд разъединил требования в самостоятельные производства.

«Полиметаллинвест-НК» и «Танеко» заключили договор строительного подряда еще 23 июля 2015 года. По нему подрядчик должен был восстановить огнезащитное покрытие межцеховых трубопроводных эстакад и металлоконструкций установок на комплексе нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов «Танеко» в Нижнекамске. Ориентировочная стоимость работ была определена в 1 млрд рублей, но за 2017–2019 годы подрядчик выполнил работы по договору на 464,8 млн рублей, следует из материалов дела.

Гарантия на работы составила 36 месяцев, а размер гарантийного удержания — 10% от стоимости выполненных работ, 46,48 млн рублей. «Танеко» частично выплатило эту сумму, и остаток гарантийного удержания понизился до 32,5 млн рублей.

«Танеко» иск не признало, сославшись на то, что работы выполнены некачественно: огнезащитное покрытие на объекте отслаивалось и осыпалось. «Полиметаллинвест-НК», в свою очередь, решил провести внесудебную экспертизу, согласно заключению которой причинами возникновения дефектов стали неприспособленность использованного материала к объекту производства работ, а также воздействие перепадов температур, вибрации и пара. «Танеко», не согласившись с выводами специалиста, представило заключение своего эксперта.

Уже в октябре 2023 года суд назначил строительно-техническую экспертизу. Некоторые гипотезы, объясняющие причины образования дефектов, эксперты не смогли проверить из-за того, что компания, производитель лакокрасочных материалов, использованных в ходе работ, была ликвидирована. Проверка остальных гипотез подтвердила, что подрядчик не нарушил технологии производства работ, установленной производителем лакокрасочного материала.

«Ъ Волга-Урал» запросил комментарии в «Полиметаллинвест-НК» и «Татнефть», но на момент публикации материала ответы не поступили.

Татарстанский арбитражный суд удовлетворил иск подрядчика в октябре 2024 года. «Танеко» подало апелляционную жалобу, но 11-й арбитражный апелляционный суд оставил ее без удовлетворения. В итоге предприятие подало кассацию, а следующее заседание по делу состоится 27 февраля 2025 года.

Руководитель отдела огнезащиты холдинга ВМП Рафис Хайдаров сообщил «Ъ Волга-Урал», что значительных проблем из-за поврежденного огнезащитного покрытия у «Танеко» не возникнет. Пока предприятие функционирует без ЧП, разница в наличии огнезащиты незначительна. Однако отсутствие антикоррозионного покрытия может привести к более быстрому обрушению металлоконструкций во время пожара, поэтому «Танеко» и другие предприятия стремятся обезопасить себя.

Рафис Хайдаров отметил, что причиной возникновения дефектов могли стать «бюджетные» материалы или материалы разных производителей, несовместимость которых также могла привести к отслоению и осыпанию покрытия.

Адвокат бюро «Ольга Ренова и партнеры» Юлия Нагина сообщила «Ъ Волга-Урал», что у «Танеко» есть шансы на победу только в том случае, если суд кассационной инстанции признает отказ в назначении повторной судебной экспертизы неправомерным, однако, она отметила, стороны могут прекратить сотрудничество.

«Наличие подобного судебного спора между сторонами не означает, что между ними будут прекращены дальнейшие правоотношения. Однако, как показывает практика, стороны редко продолжают сотрудничество после нескольких судебных тяжб», — отмечает юрист.



Второе дело по другому договору «Полиметаллинвест-НК» уже выиграл, оно дошло через все инстанции до Верховного суда. Спор возник также после восстановления антикоррозийного и огнезащитного покрытия металлоконструкций, в том числе факельной мачты, на объектах «Танеко». Подрядчик требовал взыскать 19,9 млн рублей долга, но суд понизил сумму требований до 7,5 млн рублей и частично удовлетворил иск. Дальнейшие инстанции оставили жалобы без удовлетворения.

Единственный акционер «Танеко» — «Татнефть» им. В. Д. Шашина. Нефтеперерабатывающий комплекс был построен за счет собственных и заемных средств акционера в период с 2005 года. Развитие комплекса продолжается до сих пор, только в декабре 2023 года на нем ввели три новых промышленных объекта. Выручка АО «Танеко» в 2023 году составила 101 млрд рублей, чистая прибыль — 26 млрд рублей, следует из данных сервиса Rusprofile.

Согласно сайту «Полиметаллинвест-НК», компания с 2011 года является генеральным подрядчиком ПАО «Татнефть» и ведет работы на комплексе заводов «Танеко». Согласно сервису Rusprofile, компания была зарегистрирована в 2008 году в Казани. Ее выручка в 2023 году упала на 42% и составила 1,2 млрд рублей, а чистая прибыль возросла на 156%, составив 7,7 млн рублей.

Влас Северин