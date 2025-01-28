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В Шурышкарском районе главными призами на Дне оленевода станут три снегохода

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) на территории Шурышкарского района в День оленевода в 2025 году разыграют три снегохода «Тайга Варяг 550 V SE», которые станут главными призами соревнований, сообщили в районной администрации.

Дня оленевода-2021

Дня оленевода-2021

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

Дня оленевода-2021

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

Призы достанутся победителям гонок на оленьих упряжках среди мужчин и женщин, а также сильнейшему в национальной борьбе.

В этом году впервые пройдут соревнования между сельскохозяйственными предприятиями района. Оленеводы из «Мужевского» и «Горковского» будут соревноваться в 10 дисциплинах северного многоборья. Победители получат квадрокоптер, который поможет контролировать передвижение стада.

Празднование Дня оленевода пройдет в 25 населенных пунктах ЯНАО с 22 февраля по 21 апреля. В программу праздника включены выставки, конкурсы, мастер-классы, спортивные соревнования и кулинарные ярмарки. Особое внимание будет уделено городам-юбилярам: Салехарду (430 лет), Новому Уренгою (50 лет) и Ноябрьску (50 лет).

Ирина Пичурина

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