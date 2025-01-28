Трамваи вернулись на линию в Краснодаре после провала грунта
Днем 28 января трамваи возобновили движение по ул. Московской в Краснодаре. Решение о запуске вагонов приняли после ликвидации нового провала специалистами «Росводоканал Краснодар», сообщает МУП «КТТУ».
Фото: пресс-служба администрации Краснодара
Новый провал возник на участке ул. Московской между ул. Зиповской и ул. 40 лет Победы. Работы по засыпке ямы оперативно выполнили. Движение трамваев восстановили в течение двух часов.
В департаменте транспорта Краснодара также отметили, что автобус №0 запускать не будут.