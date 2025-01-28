Подсудность дела экс-председателя Советского райсуда Ростова определят в Краснодаре

Советский районный суд Ростова-на-Дону направил уголовное дело бывшего председателя этого же суда Елены Коблевой в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции для изменения территориальной подсудности. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Елену Коблеву обвиняют в получении крупной взятки. По версии следствия, местный бизнесмен, занимающийся ловлей рыбы, передал ей 500 тыс. руб. за решение вопроса о возврате ему лодки и сетей, на которые ранее был наложен арест.

Как предполагал в разговоре с «Ъ-Ростов» заведующий адвокатским филиалом «Ключко, Ландау и партнеры» Антон Ключко, слушание дело пройдет в другом регионе. Основанием для переноса, вероятно, стало наличие у госпожи Коблевой связей в судебной системе Ростовской области.

Подробнее о деле читайте в тексте «Ъ-Ростов» «Полмиллиона за лодку и сети»

Кристина Федичкина