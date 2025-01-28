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В Крымском районе отремонтируют более 6,8 км теплосетей за 84 млн рублей

В Крымском районе в 2025 году планируют провести капитальный ремонт более 6,9 км сетей теплоснабжения. Работы организуют в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Как сообщает пресс-служба администрации региона, на обновление объектов теплоснабжения направят почти 84 млн руб.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Модернизация затронет Крымск, хутор Павловский и поселок Саук-Дере. Новые теплосети улучшат качество услуг для около трех тыс. жителей.

В Крымске отремонтируют 6 км теплосетей, в Саук-Дере — 640 метров от котельной №34 до Проезда №3. В хуторе Павловском обновят еще 200 метров.

На территории края в течение трех лет планируют обновить 28 объектов теплоснабжения.

Анна Гречко

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