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В Нижегородской области увеличилось производство мяса и молока

Производство мяса в Нижегородской области в 2024 году увеличилось на 9,6%, молока – на 5%, подсчитали в региональном министерстве сельского хозяйства. Предприятия выпустили 205,6 тыс. т мяса и 659,1 тыс. т молока.

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

На поддержку животноводства из областного бюджета направили 1,3 млрд руб., общий объем поддержки составил 1,8 млрд руб., отметил министр Николай Денисов. В 2024 году в Нижегородской области построили десять новых животноводческих комплексов и реконструировали шесть.

В 2025 году на поддержку животноводства в Нижегородской области направят 1,7 млрд руб. Общий объем поддержки АПК составит 6,75 млрд руб.

Владимир Зубарев

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