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Экс-мэра Тавды задержали с ружьем на заповедной территории

В ландшафтном заказнике «Среднинский бор» задержали бывшего главу Тавды Виктора Лачимова, рассказал «Ъ-Урал» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По словам полковника, на территории водятся лоси, косули, кабаны, глухари и тетеревы.

«К счастью для подозреваемого, он не успел воспользоваться своим оружием. В противном случае история закончилась бы возбуждением уголовного дела»,— отметил Валерий Горелых.

Полковник подчеркнул, что охотовед составил в отношении Виктора Лачимова административное делопроизводство по ст. 8.37 КоАП РФ (Нарушение правил охоты). Наказание предусматривает наложение штрафа на граждан в размере 0,5-4 тыс. руб. с конфискацией орудий охоты или лишение права осуществлять охоту на срок до двух лет; на должностных лиц — 25-35 тыс. руб. с конфискацией орудий охоты.

Виктор Лачимов родился в 1957 году. С 1996 года был депутатом думы Тавдинского городского округа, а с 2000 года — председателем думы. Был избран главой Тавдинского городского округа в ноябре 2010 года.

Виктор Лачимов оставил пост главы Тавды в 2021 году. Причиной ухода, по его словам, стало состояние здоровья. Экс-мэр был награжден почетным знаком «За заслуги перед Свердловской областью» II степени. Позднее депутаты местной думы присвоили ему звание «Почетного гражданина Тавдинского городского округа» за особые заслуги в социально-экономическом развитии муниципалитета.

Василий Алексеев

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