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В Лабытнанги простились с погибшим на СВО военнослужащим Сергеем Гринько

В городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) прошло прощание с погибшим на территории специальной военной операции (СВО) рядовым гвардии Сергеем Гринько, сообщили в городской администрации.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Он родился в Челябинской области и заключил контракт для прохождения службы в должности стрелка мотострелкового взвода. Боец погиб при выполнении боевой задачи в районе Авдеевки в Донецкой Народной республике (ДНР).

Простились с Сергеем Гринько 28 января на новом кладбище.

Ирина Пичурина

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