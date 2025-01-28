В Лабытнанги простились с погибшим на СВО военнослужащим Сергеем Гринько

В городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) прошло прощание с погибшим на территории специальной военной операции (СВО) рядовым гвардии Сергеем Гринько, сообщили в городской администрации.

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Он родился в Челябинской области и заключил контракт для прохождения службы в должности стрелка мотострелкового взвода. Боец погиб при выполнении боевой задачи в районе Авдеевки в Донецкой Народной республике (ДНР).

Простились с Сергеем Гринько 28 января на новом кладбище.

Ирина Пичурина