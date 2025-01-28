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В Сочи приговор отцу, осужденному за убийство дочери, оставили в силе

В Третьем апелляционном суде Сочи рассмотрели жалобу Якова Майбороды из Ростова-на-Дону, осужденного по делу об убийстве восьмимесячной дочери. Как сообщает «Ъ-Сочи», приговор оставили без изменений.

Фото: loon.site

Фото: loon.site

В октябре 2024 года отца погибшего ребенка осудили на 15 лет колонии строгого режима. Фигурант обвинил в произошедшем свою супругу и попытался оспорить договор.

Адвокат осужденного Артем Хачатурян заявил, что его доверитель не виновен. Защита настаивает, что в момент убийства ребенка мужчины не было дома.

Мать погибшего ребенка приговорили к 13 годам колонии и штрафу. Она апелляцию подавать не стала.

Татьяна Ручкина

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