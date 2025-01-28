На модернизацию Пильнинской ЦРБ планируют направить еще 600 млн рублей

В 2025-2030 годах на модернизацию Пильнинской центральной районной больнице в Нижегородской области планируется направить 600 млн руб. Об этом сообщили в областном правительстве со ссылкой на заместителя губернатора Андрея Чечерина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Господин Чечерин напомнил, что в последние три года на модернизацию ЦРБ уже направили свыше 200 млн руб. На эти средства отремонтировали терапевтическое, педиатрическое и хирургическое отделение, в первом полугодии завершатся работы в инфекционном отделении.

Очередное финансирование планируется направить на капитальные работы, покупку оборудования, мебели и спецтранспорта, добавил Андрей Чечерин.

Владимир Зубарев