Армизонский район в Тюменской области возглавил Дмитрий Ульянов

На заседании районной думы Армизонского района в Тюменской области большинством голосов был избран новый глава — Дмитрий Ульянов, об этом сообщил губернатор региона Александр Моор в своем telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Моор и Дмитрий Ульянов

Фото: Telegram-канал губернатора тюменской области Александра Моора Александр Моор и Дмитрий Ульянов

Фото: Telegram-канал губернатора тюменской области Александра Моора

Господин Ульянов с 2016 года занимал должность директора районного предприятия ЖКХ — как подчеркнул губернатор, он хорошо знаком со спецификой территории. «Первоочередные задачи: необходимо наладить взаимодействие с жителями Армизонского района, чтобы получать обратную связь, сформировать эффективную управленческую команду и выстроить диалог с предпринимателями, которые готовы запускать новые и расширять действующие проекты»,— рассказал Александр Моор.

Напомним, в октябре 2024 года в Тюменской области на должность главы Упоровского муниципального района назначили Анатолия Игловикова — депутаты приняли единогласное решение о его избрании на этот пост.

Ирина Пичурина