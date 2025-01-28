В Удмуртии изменили меру пресечения юристу по делу хищений у вдовы участника СВО

Индустриальный райсуд Ижевска отправил под домашний арест 43-летнюю юриста из Камбарки, обвиняемую в хищении средств у вдовы участника СВО. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии, меру пресечения избрали до 1 апреля, с установлением ряда запретов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Напомним, обвиняемая находилась под стражей с декабря 2024 года. Следствие считает, что она завладела 3 млн руб. вдовы солдата «под видом оказания правовой помощи» при получении единовременной выплаты. Кроме того, юрист потребовала 870 тыс. руб. за вывоз тела погибшего из зоны боевых действий. Ее задержали во время передачи денег. Ей предъявлено обвинение в мошенничестве и покушении на него (ст.159 УК РФ).