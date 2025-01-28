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Членов ОПГ осудят за хищение и перепродажу машин в автосалоны Сочи

В Краснодарском крае пятеро местных жителей и двое приезжих из Екатеринбурга предстанут перед судом за участие в организованной преступной группе, которая занималась мошеннической продажей автомобилей с пробегом. Участники группы принимали автомобили для перепродажи в автосалонах Краснодара, Сочи и Симферополя, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По материалам дела, злоумышленники продавали чужие автомобили третьим лицам и использовали полученные средства по своему усмотрению. В результате их действий 82 потерпевших понесли убытки на сумму свыше 114 млн руб. Одного из подозреваемых заключили под стражу, а его сообщникам назначили меру пресечения в виде «запрета определенных действий».

Суд наложил арест на имущество обвиняемых на общую сумму 161 млн руб.

Сейчас уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направили в Прикубанский районный суд Краснодара для дальнейшего рассмотрения. Максимальное наказание может составить до 10 лет лишения свободы.

Мария Удовик

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