Нижегородский суд отказал иностранному двоеженцу в снятии запрета на въезд РФ

Нижегородский райсуд Нижнего Новгорода отказал гражданину Азербайджана в иске к областному ГУ МВД и управлению по вопросам миграции, запретившим иностранцу въезд в РФ. Об этом говорится в решении суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

Полиция установила, что иностранец, заключая брак с гражданкой РФ, представил в Заречный дом бракосочетания подложный документ о том, что у него нет другой жены. Брак был зарегистрирован, но впоследствии нижегородская полиция выяснила, что в Азербайджане гражданин уже был женат, и этот брак он не расторгал.

В связи с этим ГУ МВД наложило запрет иностранцу на въезд РФ, а в Канавинском райсуде сейчас рассматривается иск прокуратуры о расторжении его брака с гражданкой России. Оспаривая запрет, истец указал, что у него в России есть работа, квартира, машина, супруга и двое детей. Но суд отказал в иске в полном объеме.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», осенью 2024 года Сормовский райсуд признал недействительным аналогичный брак — гражданин Азербайджана также женился на гражданке РФ, состоя при этом в другом браке в своей стране.

Галина Шамберина