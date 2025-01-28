Вынесен приговор за осквернение Вечного огня в Тутаеве

В Тутаеве местный житель признан виновным по статье «Вандализм» и приговорен к штрафу в 20 тыс. руб. Дело рассмотрел мировой судья судебного участка № 1 Тутаевского судебного района Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Доронин, Коммерсантъ Фото: Валерий Доронин, Коммерсантъ

Установлено, что местный житель в сентябре 2024 года находился в состоянии алкогольного опьянения в Парке Победы в Тутаеве. «Осознавая общественную опасность и противоправность своих действий», подсудимый залил в газовую горелку сооружения «Вечный огонь» водку. После возгорания жидкости местный житель залил туда же безалкогольный напиток, в результате чего пламя Вечного огня погасло.

Суд посчитал, что таким образом подсудимый «осквернил военно-мемориальное сооружение». Вину подсудимый признал.

Алла Чижова