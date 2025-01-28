Ростовская АЭС подтвердила статус цифрового ПСР-предприятия
Комиссия Госкорпорации «Росатом» подтвердила, что Ростовская АЭС соответствует индикаторам «Цифрового ПСР-предприятия» (Производственной системы Росатома). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале предприятия.
Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ
«Наша атомная станция использует самые современные технологии и подходы к производству», — говорится в сообщении.
Отмечается также, что эксперты выделили 13 практик на Ростовской АЭС, которые в дальнейшем планируют внедрить на других предприятиях Росатома.
«Цифровое ПСР-предприятие» — это новая ступень развития производственной системы Росатома (ПСР). Суть программы заключается в том, что предприятие должно производить продукцию максимально быстро и с минимальными затратами за счёт оптимизации процессов, применяя инструменты ПСР и внедрения цифровых технологий.