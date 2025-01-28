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Ростовская АЭС подтвердила статус цифрового ПСР-предприятия

Комиссия Госкорпорации «Росатом» подтвердила, что Ростовская АЭС соответствует индикаторам «Цифрового ПСР-предприятия» (Производственной системы Росатома). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале предприятия.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

«Наша атомная станция использует самые современные технологии и подходы к производству», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что эксперты выделили 13 практик на Ростовской АЭС, которые в дальнейшем планируют внедрить на других предприятиях Росатома.

«Цифровое ПСР-предприятие» — это новая ступень развития производственной системы Росатома (ПСР). Суть программы заключается в том, что предприятие должно производить продукцию максимально быстро и с минимальными затратами за счёт оптимизации процессов, применяя инструменты ПСР и внедрения цифровых технологий.

Тат Гаспарян

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