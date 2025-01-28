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Новый производственно-складской комплекс появится под Ижевском

ООО «М7 Парк B1» получило разрешение на строительство производственно-складского комплекса в Завьяловском районе Удмуртии, к югу от Ижевска. Это следует из соответствующего перечня республиканского минстроя. Разрешение выдали 24 января 2025 года, оно действует до сентября 2027 года.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным Rusprofile, доля общества в 99% принадлежит «Девятому Трест-Девелопменту». Его учредитель и руководитель — Николай Митрофанов. Он же руководит «Девятым Трест-Комфортом», выручка которого составила в 2023 году 1,4 млрд руб. с прибылью 25 млн.

ООО «М7 Парк В1» было зарегистрировано в конце 2023 года в Ижевске, основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Открытых данных о размерах нового производственно-складского комплекса нет.

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