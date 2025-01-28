Новый производственно-складской комплекс появится под Ижевском

ООО «М7 Парк B1» получило разрешение на строительство производственно-складского комплекса в Завьяловском районе Удмуртии, к югу от Ижевска. Это следует из соответствующего перечня республиканского минстроя. Разрешение выдали 24 января 2025 года, оно действует до сентября 2027 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным Rusprofile, доля общества в 99% принадлежит «Девятому Трест-Девелопменту». Его учредитель и руководитель — Николай Митрофанов. Он же руководит «Девятым Трест-Комфортом», выручка которого составила в 2023 году 1,4 млрд руб. с прибылью 25 млн.

ООО «М7 Парк В1» было зарегистрировано в конце 2023 года в Ижевске, основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Открытых данных о размерах нового производственно-складского комплекса нет.