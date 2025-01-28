СКР направил в суд дело бойцов ВСУ, расстрелявших людей под Курском

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела в отношении четырех украинских военнослужащих, которые обвиняются в расстреле мирных жителей в Суджанском и Кореневском районах Курской области. Они проходят по статье о терроризме (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Дело рассмотрит 2-й Западный окружной военный суд, сообщил в своем Telegram-канале СКР.

По данным следствия, военнослужащие 11-го отдельного батальона 22-й отдельной механизированной бригады ВФУ Сергей Боченко, Валерий Мальченко, Сергей Литвиненко и Сергей Биличенко пересекли российскую границу в августе 2024 года. СКР утверждает, что они занимали частные дома, мешали эвакуации гражданского населения и открыли огонь на поражение по российским военным и местным жителям. 13 августа украинские военнослужащие были взяты в плен.

Армия Украины вторглась на территорию Курской области 6 августа 2024 года, захватив Суджанский и сопредельные районы. В тот же день председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на регион. По данным на октябрь 2024 года, СКР завел уголовное дело в отношении более чем 130 бойцов ВСУ, подозреваемых в совершении терактов в Курской области.

Также 17 января СКР сообщал, что в розыске находятся 589 наемников ВСУ. Среди них граждане разных стран, в том числе из Евросоюза. 20 января Хамовнический райсуд Москвы заочно арестовал датчанку Аннабель Йоргенсен, обвиняемую в наемничестве и терроризме (ч. 3 ст. 359, ч. 2 ст. 205 УК РФ).

Подробнее — в публикации «Ъ» «Британский пулеметчик сдал датчанку».