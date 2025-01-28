В Екатеринбурге на Вайнера произошла авария на сетях холодного водоснабжения

На улице Вайнера произошел прорыв трубы из-за аварии на сетях холодного водоснабжения (ХВС), сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

В результате аварии на улице Вайнера появился столб воды. От водоснабжения было отключено только помещение музея на улице Вайнера, 42, где находится «Дом и лавка Кожурина». Жилые дома подключены к водоснабжению в полном объеме.

По информации «Водоканала», ситуация будет устранена к 22:00.

Полина Щуцкая