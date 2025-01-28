Пассажиропоток вокзалов Казани вырос до 2,9 млн человек в 2024 году

В 2024 году вокзальные комплексы Казани обслужили почти 2,9 млн пассажиров поездов дальнего следования и пригородного сообщения. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

Основной вокзал Казани принял 2,25 млн пассажиров, что на 8% больше, чем в 2023 году. Вокзал Казань-Восстание обслужил 643 тыс. человек, увеличив показатель на 2%.

Казань стала вторым по загруженности городом на Горьковской железной дороге после Нижнего Новгорода, где пассажиропоток составил 7,5 млн человек. Рост также показали вокзалы Владимира (1,4 млн, +11%) и Дзержинска (1,35 млн, +10%).

Всего за 2024 год крупнейшие вокзалы Горьковской железной дороги обслужили около 20,5 млн пассажиров, что на 5% больше, чем годом ранее. Наибольший рост зафиксирован в Йошкар-Оле, где пассажиропоток увеличился на 20% и достиг 190 тыс. человек.

В новогодние праздники 2025 года на Горьковской железной дороге перевезли 1,1 млн человек.

Анар Зейналов