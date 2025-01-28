На Дону будут судить обвиняемых в похищении людей и вымогательстве

В Ростовский областной суд направлено уголовное дело о похищении людей и вымогательстве, сообщила пресс-служба прокураторы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих обвиняемых по п. «а», «г» ч. 2 ст.127 УК РФ (незаконное лишение свободы), п. «а», «б», «в» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство), п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека) и п. «а», «г» ч. 2 ст.161 УК РФ (грабеж).

По версии следствия, фигуранты в составе организованной группы с иными лицами, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства, похищали граждан, угрожали им и применяли насилие. Похитители долгое время удерживали людей в различных квартирах Ростова-на-Дону, «под предлогом возврата надуманных долгов». В результате фигуранты дела получили от потерпевших и их родственников более 2,4 млн руб.

Снежана Стодольская