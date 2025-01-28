Заболеваемость ковидом в Черноземье снизилась на 21,8% за неделю

За неделю с 20 по 26 января в Черноземье обнаружили 362 случая коронавируса, что на 21,8% меньше, чем неделей ранее (463). Это следует из данных федерального оперштаба. С начала пандемии в макрорегионе подтвердилось 1 408 574 случая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Выздоровели за неделю 406 пациентов, неделей ранее — 494, с начала пандемии — 1 384 587. Летальных исходов не было (всего — 22 259).

В Белгородской области инфекцию выявили у 58 человек, неделей ранее — у 108 (всего — у 191 108). Вылечились 86 пациентов, неделей ранее — 206 (всего — 188 964). Летальных исходов не было (всего — 2 386).

В Воронежской области заразились еще 137 человек, неделей ранее — 179 (всего — 552 612). Выздоровели 136 пациентов, неделей ранее — 137 (всего — 543 392). Летальных исходов не установлено (всего — 8 705).

В Курской области ковид подтвердился у 16 человек, неделей ранее — у 21 (всего — у 161 119). Вылечились 15 пациентов, неделей ранее — два (всего — 158 545). Летальных исходов не зарегистрировано (всего — 2 545).

В Липецкой области количество заболевших увеличилось на 42, неделей ранее — на 31 (всего — 194 211). Выздоровели 25 пациентов, неделей ранее — 33 (всего — 189 180). Летальных исходов не обнаружено (всего — 4 093).

В Орловской области были инфицированы еще 84 человека, неделей ранее — 89 (всего — 156 470). Вылечились 129 пациентов, неделей ранее — 83 (всего — 154 015). Летальных исходов не зафиксировано (всего — 1 986).

В Тамбовской области ковид диагностировали у 25 человек, неделей ранее — у 35 (всего — у 153 054). Выздоровели 15 пациентов, неделей ранее — 33 (всего — 150 491). Летальных исходов не было (всего — 2 544).

В России за неделю заболел 8 401 человек (всего — 25 182 677), вылечились 9 726 (24 326 783), умерли — 21 (404 381).

О росте заболеваемости COVID-19 в России в конце года читайте в публикации «Ъ» «Коронавирус напоминает о себе».

Алина Морозова