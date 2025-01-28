Госдума обязала дома собирать на капремонт более 60% для использования спецсчета

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон об изменениях в правилах сбора средств на капремонт многоквартирных домов. Для домов, которые собирают деньги на спецсчет, увеличат уровень необходимой собираемости с 50% до 60%. В противном случае средства на капремонт будет собирать региональный оператор.

Поправки в Жилищный кодекс инициировала Костромская областная дума. В пояснительной записке говорится, что собираемость взносов на спецсчета недостаточна «для стимулирования собственников помещений многоквартирного дома к своевременному исполнению обязанностей по проведению работ по капитальному ремонту».

Осенью 2024 года операторы капремонта получили право заключать так называемые спецконтракты с поставщиками материалов на долгий срок и со встречными обязательствами по созданию или модернизации производств в регионах. Предполагается, что это позволит привлечь дополнительные инвестиции в производство необходимых для капремонта материалов и оборудования.

Подробнее — в материале «Ъ» «Капремонт с дальним прицелом».