Росприроднадзор нашел нарушения на территории бывшего «Дзержинского оргстекла»

Специалисты Росприроднадзора выявили нарушения экологических требований на территории бывшего завода «Оргстекло» в Дзержинске Нижегородской области. Как сообщили в пресс-службе межрегионального управления ведомства, внеплановую проверку провели по требованию Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Росприроднадзор Фото: Росприроднадзор

По информации Росприроднадзора, деятельность на территории сейчас ведет ООО «СпецРемСтрой», специализирующееся на аренде и управлении собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Инспекторы обнаружили там одноэтажный склад химических реактивов. Двери здания были открыты, а остекление нарушено. Некоторые банки с реактивами разбиты, названия частично отсутствуют или не читаются.

Установлено, что юрлицо не ведет учет отходов. Также надзорному органу не представили данные об инвентаризации стационарных источников выбросов загрязняющих веществ. На территории зафиксированы многочисленные навалы отходов: железобетонные конструкции, песок, порубочные концы. При этом доступ на захламленные участки свободный, ограждения или охраны нет. Ведомство усматривает нарушение компанией требований Земельного кодекса РФ, так как она не проводит мероприятия по охране почв.

По итогам проверки компанию и ее генерального директора оштрафовали на 700 тыс. руб. ООО «СпецРемСтрой» выдали предписание об устранении нарушений.

Галина Шамберина