Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Объем выдачи автокредитов в Ростовской области сократился на 50%

В четвертом квартале 2024 года в Ростовской области было выдано автокредитов на 14,5 млрд руб. Это на 50,6% меньше показателя третьего квартала (29,3 млрд руб.). Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Ростовская область находится на шестом месте по показателю четвертого квартала. Наибольший объем выданных автокредитов зафиксирован в Москве (28,2 млрд руб.), Московской области (23,3 млрд руб.), Краснодарском крае (18,7 млрд руб.), Санкт-Петербурге (18,2 млрд руб.), а также в Татарстане (18,2 млрд руб.).

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отмечает в сообщении, что сокращение выдачи сократилось после введения в середине 2024 года макропруденциальных ограничений в автокредитовании. Кроме того, популярность автокредитов упала из-за роста утилизационного сбора и рыночных ставок.

Кристина Федичкина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...