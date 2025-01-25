Объем выдачи автокредитов в Ростовской области сократился на 50%

В четвертом квартале 2024 года в Ростовской области было выдано автокредитов на 14,5 млрд руб. Это на 50,6% меньше показателя третьего квартала (29,3 млрд руб.). Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Ростовская область находится на шестом месте по показателю четвертого квартала. Наибольший объем выданных автокредитов зафиксирован в Москве (28,2 млрд руб.), Московской области (23,3 млрд руб.), Краснодарском крае (18,7 млрд руб.), Санкт-Петербурге (18,2 млрд руб.), а также в Татарстане (18,2 млрд руб.).

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отмечает в сообщении, что сокращение выдачи сократилось после введения в середине 2024 года макропруденциальных ограничений в автокредитовании. Кроме того, популярность автокредитов упала из-за роста утилизационного сбора и рыночных ставок.

Кристина Федичкина