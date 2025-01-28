На месте трех точек группы «Флагманъ» в Березовском появятся магазины «Монетка»

В Березовском муниципальном округе (Свердловская область) на месте трех точек местной группы компаний «Флагманъ» откроются магазины розничной сети «Монетка». Об этом «Ъ-Урал» сообщили в сети «Флагманъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Магазины "Монетка" появятся на месте трех точек "Флагманъ" в Березовском

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Магазины "Монетка" появятся на месте трех точек "Флагманъ" в Березовском

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Уточняется, что магазины «Монетка» будут открыты на месте бывшего магазина «Маэстро Вин» на ул. Спортивная, 6а, магазинов «Флагманъ» на ул. Гагарина,16 и в пос. Монетный. «Больше никакие магазины нигде не появятся»,— добавили в сети «Флагманъ». Когда именно откроются магазины «Монетки» и на каких условиях, в сети уточнять не стали. В сети «Монетка» оперативно получить комментарий не удалось.

Согласно данным kartoteka.ru, бенефициаром и директором группы компаний «Флагманъ» является депутат думы Березовского муниципального округа Александр Патрушев. Как следует из информации, размещенной на сайте ГК «Флагманъ», в группу входят четыре магазина сети «Маэстро Вин», несколько магазинов «Флагманъ» и «Ерофей», а также точки общепита: кафе «Флагманъ», «Молодежное» и «Сели-Поели» и фабрика кухни «Ромашка». По данным на 2023 год, выручка ООО «ТД "Флагманъ"» составила 8,8 млн руб., в 2022 году — 7,1 млн руб. Чистая прибыль группы выросла с 3 млн руб. в 2022 году до 4,5 млн руб. в 2023 году.

В октябре 2024 года стало известно, что розничная сеть «Лента» закрыла сделку по приобретению сети «Монетка», управляющей 2,1 тыс. точек продаж на Урале и в Западной Сибири. Стоимость сделки не раскрывалась, для покупки использовались собственные средства компании и заемное финансирование. Сообщалось, что «Лента» планирует сохранить бренд «Монетки».

Анастасия Таначева