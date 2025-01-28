В Адлере задержали москвичку за хулиганство в ТЦ

Представители торговых павильонов в ТЦ «Мандарин» обратились в полицию Адлерского района с жалобой на одну из посетительниц, которая якобы вела себя агрессивно и приставала к гражданам. По информации пресс-службы УВД по Сочи, в отношении девушки составили административный протокол по ст. 20.1.2 КоАП РФ (Мелкое хулиганство).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Полицейские потребовали от нарушительницы прекратить противоправные действия, однако девушка проигнорировала их требования. В ответ на сопротивление правоохранители применили специальные средства и задержали ее.

Посетительницей оказалась 20-летняя жительница Москвы. Ее передали врачам скорой помощи для госпитализации, но туристка отказалась от медпомощи и самовольно покинула больницу.

Анна Гречко