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В Адлере задержали москвичку за хулиганство в ТЦ

Представители торговых павильонов в ТЦ «Мандарин» обратились в полицию Адлерского района с жалобой на одну из посетительниц, которая якобы вела себя агрессивно и приставала к гражданам. По информации пресс-службы УВД по Сочи, в отношении девушки составили административный протокол по ст. 20.1.2 КоАП РФ (Мелкое хулиганство).

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Полицейские потребовали от нарушительницы прекратить противоправные действия, однако девушка проигнорировала их требования. В ответ на сопротивление правоохранители применили специальные средства и задержали ее.

Посетительницей оказалась 20-летняя жительница Москвы. Ее передали врачам скорой помощи для госпитализации, но туристка отказалась от медпомощи и самовольно покинула больницу.

Анна Гречко

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