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Полузащитник «Рубина» Рахмоналиев ушел в аренду в азербайджанский «Сабах»

Узбекский футболист Умарали Рахмоналиев перешел из казанского «Рубина» в азербайджанский клуб «Сабах» на правах аренды до конца 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба «Рубина».

Полузащитник «Рубина» Рахмоналиев ушел в аренду в азербайджанский «Сабах»

Полузащитник «Рубина» Рахмоналиев ушел в аренду в азербайджанский «Сабах»

Фото: Пресс-служба ФК «Рубин»

Полузащитник «Рубина» Рахмоналиев ушел в аренду в азербайджанский «Сабах»

Фото: Пресс-служба ФК «Рубин»

21-летний полузащитник присоединился к «Рубину» в декабре 2022 года. В текущем сезоне Рахмоналиев сыграл за казанскую команду 7 матчей во всех турнирах, отметившись одной голевой передачей.

«Сабах», который тренирует российский специалист Василий Березуцкий, сейчас занимает пятое место в чемпионате Азербайджана после 20 туров.

Ранее полузащитник казанского «Рубина» Александр Ломовицкий присоединился к воронежскому «Факелу» на правах аренды до конца сезона.

Анар Зейналов

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