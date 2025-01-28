На пост главы Чусового претендует действующий градоначальник

На конкурс по отбору главы Чусовского округа заявились действующий руководитель муниципалитета Сергей Белов и руководитель аппарата местной администрации Сергей Архипов. Об этом сообщает краевая газета «Звезда».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Белов

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Сергей Белов

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Предыдущий конкурс был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Новый конкурс запланирован на 6 февраля. Сергей Белов возглавляет Чусовской муниципальный район с 2016 года. В 2019 году, после реорганизации поселений района в один округ, господин Белов сохранил должность и продолжил руководить реорганизованным муниципалитетом.