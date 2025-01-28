В результате боев на востоке ДР Конго погибли 13 солдат-миротворцев

В результате продолжающихся боестолкновений с повстанческим «Движением 23 марта» (М23) на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) погибли 13 солдат-миротворцев, сообщило правительственное новостное агентство ЮАР.

По информации командования вооруженными силами Южно-Африканской Республики, только за прошедшие сутки погибли четыре человека. Трое из них скончались в результате обстрела повстанцами международного аэропорта Гома вчера, 27 января.

Группировка М23 была создана дезертирами из конголезской армии. Повстанцы обвиняют правительство Конго в том, что оно не выполнило условия мирного соглашения и не обеспечило полную интеграцию конголезских тутси в армию и администрацию. Конфликт между М23 и властями республики обострился в последние недели. Накануне, 27 января, повстанцы заявили о захвате Гомы — крупнейшего города на востоке ДРК.

Усилия ДРК в борьбе с M23 поддерживают миротворцы ООН. По состоянию на декабрь на территории страны, в основном на востоке, находилось около 11 тыс. миротворцев. Также в ДРК было направлено около 1,1 тыс. солдат-миротворцев ЮАР. В состав сил Сообщества развития Юга Африки, которые также имеют мандат на участие в боевых действиях, входят контингенты Малави и Танзании.