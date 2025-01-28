Челябинское кафе обязали переименовать блюдо, копирующее название рестобара

Кафе Al Abbos исполнило предупреждение Челябинского УФАС России, удалив упоминания пиццы «Камакура» и «Камакура VIP» из меню, чтобы избежать недобросовестной конкуренции с одноименным рестобаром, сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

Ранее в ведомство обратилось ООО «Камакура» с заявлением о незаконном использовании его фирменного наименования. На странице Al Abbos в социальной сети «ВКонтакте» было размещено изображение пиццы, имеющей название рестобара. Как отметил заявитель, это могло создать впечатление, что кафе является его филиалом и реализует ту же продукцию.

Комиссия антимонопольного органа усмотрела признаки недобросовестной конкуренции в действиях заведения и выдала предупреждение о прекращении нарушения закона.

Виталина Ярховска