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Турагент из Краснодара обманула клиентов на 2 млн рублей

В поселке Калинино полиция расследует дело о мошенничестве в сфере туристических услуг. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару, 23 человека стали жертвами обмана при приобретении зарубежных туров.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что 34-летняя глава турагентства получала от клиентов денежные средства, которые направляла на погашение микрозаймов и задолженностей своей фирмы. Общая сумма ущерба превысила 2 млн руб.

Правоохранители отметили, что подозреваемая имеет более 20 лет опыта в туристической отрасли и ранее руководила агентством в Невинномысске. Финансовые проблемы компании вынудили женщину прибегнуть к мошенническим схемам.

Сейчас проводится проверка, материалы дела направлены для принятия процессуального решения.

Анна Гречко

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