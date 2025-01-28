Турагент из Краснодара обманула клиентов на 2 млн рублей
В поселке Калинино полиция расследует дело о мошенничестве в сфере туристических услуг. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару, 23 человека стали жертвами обмана при приобретении зарубежных туров.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Следствие установило, что 34-летняя глава турагентства получала от клиентов денежные средства, которые направляла на погашение микрозаймов и задолженностей своей фирмы. Общая сумма ущерба превысила 2 млн руб.
Правоохранители отметили, что подозреваемая имеет более 20 лет опыта в туристической отрасли и ранее руководила агентством в Невинномысске. Финансовые проблемы компании вынудили женщину прибегнуть к мошенническим схемам.
Сейчас проводится проверка, материалы дела направлены для принятия процессуального решения.